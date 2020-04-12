Стали известны подробности американской программы по освоению Луны

Программа NASA по освоению Луны предполагает строительство базы на Южном полюсе естественного спутника Земли, говорится в докладе американского космического агентства.

На базе Artemis Base Camp будут находиться пилотируемый луноход для транспортировки астронавтов на короткие расстояния, жилая мобильная платформа, предназначенная для путешествий продолжительностью до 45 дней, и основной обитаемый модуль, рассчитанный на четырех человек.

Поскольку у лунохода не будет закрытой кабины, передвигающиеся на нем астронавты должны будут надевать полностью защитные космические скафандры, отмечается в докладе.

Кроме того, на базе будет обеспечено автономное электроснабжение, связь с Землей и радиационная защита.

Что касается окололунной станции Gateway, на ней будут находиться астронавты, не работающие на поверхности Луны. В NASA надеются в будущем использовать эту станцию в качестве промежуточного модуля для полетов на Марс.

Ранее в NASA сообщили, что из-за пандемии коронавируса пришлось временно отложить полет человека на Луну.

Напомним, что космическая корпорация готовилась к миссии под названием «Артемида», которая должна была начаться во второй половине 2021 года. В полете на Луну должны будут участвовать два астронавта — мужчина и женщина.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о государственной поддержке коммерческого освоения ресурсов Луны и других небесных тел, который подразумевает окончательный отказ Вашингтона от соблюдения Соглашения о Луне 1979 года.



В Роскосмосе расценили планы США по добыче ресурсов на Луне как проявление агрессии и попытку захвата территории.

