Стали известны подробности первого полета частного корабля на Луну

Американская компания Intuitive Machines 13 апреля раскрыла подробности первого полета частного космического корабля на Луну. Он должен состояться в октябре 2021 года. Автоматический аппарат Nova-C доставит грузы для NASA в районе Долины Шретера.

Район посадки представляет собой самую большую долину Луны, окруженную Океаном Бурь — крупнейшим лунным морем. Конечно, никакой воды в этих «водоемах» нет. Это — темные базальтовые равнины, которые астрономы прошлого принимали за водную гладь на земном спутнике.

Разработчики Nova-C детально изучили регион, и нашли подходящую посадочную площадку. По словам представителей Intuitive Machines, выбранная область является плоской, в значительной степени свободной от валунов и других опасностей. Здесь — обилие солнечного света, которое обеспечит аппарат энергией в течение 14 дней.

«Такого рода оценка посадочной площадки на Луне не проводилась со времен миссии «Аполлон» 1972 года, — цитирует сайт Space.com слова президента и исполнительного директора Intuitive Machines Стива Алтемуса.

Титанические усилия, которые приложила команда Intuitive Machines во время детальной оценки процесса посадки, вариантов места «прилунения», условий освещения, сделаны ради успеха предстоящей миссии. Она является первостепенной задачей, необходимой для выполнения обязательств перед частными заказчиками и NASA, подчеркнул Алтемус.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX запланирован на 11 октября 2021 года с площадки космического центра имени Кеннеди во Флориде. Посадка произойдет через шесть дней после старта.

Стоимость контракта Intuitive Machines, подписанного в 2019 году, составляет примерно 79,5 миллионов долларов. Nova-C доставит на Луну оборудование для пяти экспериментов NASA и ряд коммерческих грузов.

Миссия должна проложить путь программе NASA «Артемида». Ее цель — высадка двух астронавтов вблизи южного полюса в 2024 году и организация постоянного устойчивого присутствия человека на Луне и ее орбите к концу десятилетия. В ходе полета Nova-C на земной спутник доставят аппаратуру для оценки запасов водяного льда — ключевого ресурса для любой обитаемой станции.

Правда, в планы разработчиков может внести корректировки «страх и ужас» нынешнего года — пандемия коронавируса. Она уже отложила запуск американских спутников-шпионов.