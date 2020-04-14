Производство экспресс-тестов на коронавирус запущено в Новосибирске

Компания — резидент технопарка новосибирского Академгородка начала производить экспресс-тесты на коронавирус, сообщает правительство Новосибирской области.

Планируется выпускать до полумиллиона тестов в неделю.

По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева, эти тесты позволяют проводить анализ за 40 минут, причем точность составляет более 94%. Он отметил, что ученым удалось сократить общее время получения результата в 3—4 раза.

«Подобные успехи характеризуют высокий профессионализм команд, составляющих основу резидентов Академпарка, состоящих из выпускников ведущих новосибирских вузов», — приводятся слова Васильева на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что в России разработаны чипы для выявления коронавируса за 15—20 минут.

Как сообщал «Ридус», глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что в ближайшее время будет зарегистрирована тест-система, определяющая антитела к COVID-19. Ее разработал государственный научный центр «Вектор».

Также стало известно, что в России разрабатывают сразу три вида вакцины от коронавируса. Испытания вакцины будут проводиться на специально выведенных хорьках, зараженных COVID-19. Окончание испытаний ожидается в июне-июле, после чего примерно через 11 месяцев вакцина от коронавируса будет готова.