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Производство экспресс-тестов на коронавирус запущено в Новосибирске

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Компания — резидент технопарка новосибирского Академгородка начала производить экспресс-тесты на коронавирус, сообщает правительство Новосибирской области.

Планируется выпускать до полумиллиона тестов в неделю.

По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева, эти тесты позволяют проводить анализ за 40 минут, причем точность составляет более 94%. Он отметил, что ученым удалось сократить общее время получения результата в 3—4 раза.

«Подобные успехи характеризуют высокий профессионализм команд, составляющих основу резидентов Академпарка, состоящих из выпускников ведущих новосибирских вузов», — приводятся слова Васильева на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что в России разработаны чипы для выявления коронавируса за 15—20 минут.

Как сообщал «Ридус», глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что в ближайшее время будет зарегистрирована тест-система, определяющая антитела к COVID-19. Ее разработал государственный научный центр «Вектор».

Также стало известно, что в России разрабатывают сразу три вида вакцины от коронавируса. Испытания вакцины будут проводиться на специально выведенных хорьках, зараженных COVID-19. Окончание испытаний ожидается в июне-июле, после чего примерно через 11 месяцев вакцина от коронавируса будет готова.

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К «омбудсмену полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском

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© vk.com

© vk.com

Владимир Воронцов, основатель популярного интернет-проекта о внутренней жизни и проблемах органов правопорядка в России «Омбудсмен полиции», стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении о теракте.

«В отношении Воронцова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 207 („Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти“), за это предусмотрена ответственность до восьми лет колонии», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Утром 14 апреля, около 7 часов утра, Воронцов сообщил подписчикам о том, что полицейские уже пришли к нему с обыском и якобы попытались выломать дверь.

Ранее Воронцов уже писал в своем сообществе «ВКонтакте», что ожидает обыска в связи с волной дел о фейках по коронавирусу, и сразу объявил, что будет рассматривать его исключительно как форму давления со стороны руководства МВД.

«Больше всего в этой ситуации меня парит возможность заразиться коронавирусом в результате такого прихода на обыск. Так как моя семья полностью соблюдает требования самоизоляции и другие рекомендации санитарных врачей. А вот не заражены ли те, кто на обыск придет — большой вопрос», — заявил администратор «Омбудсмена полиции».

Это дело — не первая неприятность у Владимира Воронцова в последние дни. В начале апреля ГУ МВД составило на него административный протокол за «распространение недостоверной информации» о заражении коронавирусом в петербургском Институте ФСБ РФ.

«В указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на Следственный комитет.

Кроме того, против Воронцова началась информационная атака в ряде Telegram-каналов, распространяющих сообщения, что он якобы домогался подписчиц своего сообщества. Канал «Хороший» привел «переписку Воронцова с сотрудницами МВД», которых он, по версии авторов «Хорошего», склонял к виртуальному сексу в обмен на помощь.

В 2017 году Воронцова уже пытались привлечь к уголовной ответственности по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». По версии следствия, администратор «Омбудсмена полиции» позволил себе опубликовать личные данные одной из женщин-полицейских, обратившихся к нему. Но дело было закрыто, не дойдя до суда.

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