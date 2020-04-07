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Чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут разработаны в России

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Уже в пятницу, 10 апреля, будут продемонстрированы разработанные в РФ чипы для выявления коронавируса за 15−20 минут, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, поскольку эти чипы основаны на изотермической амплификации, выявить коронавирус можно будет в ускоренном режиме.

«Вот эта проба, она занимает не более 20 минут … маленький ридер, аппаратик, который за 15−20 минут доказывает наличие вируса», — приводит РИА Новости слова Скворцовой, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщал «Ридус», глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что в ближайшее время будет зарегистрирована тест-система, определяющая антитела к COVID-19. Ее разработал государственный научный центр «Вектор».

Ранее стало известно, что в России разрабатывают сразу три вида вакцины от коронавируса. Испытания вакцины будут проводиться на специально выведенных хорьках, зараженных коронавирусом. Окончание испытаний ожидается в июне-июле, после чего примерно через 11 месяцев вакцина от коронавируса будет готова.

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