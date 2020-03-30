В России разрабатывают сразу три вида вакцины от коронавируса

В настоящее время в России созданы три вида рекомбинантных белков, которые поступили в Научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, завершена первая фаза разработки отечественной вакцины от коронавируса.

Над ней в России сейчас одновременно работают два научных центра при ФМБА — в Москве и Петербурге. Испытания вакцины будут проводиться на специально выведенных хорьках, зараженных коронавирусом. Окончание испытаний ожидается в июне-июле, после чего примерно через 11 месяцев вакцина от коронавируса будет готова.

Также стало известно о том, что уже создана система тестирования, позволяющая проводить ускоренное выявление коронавируса. Работа над ней началась по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко 31 января 2020 года. После испытаний, проведенных 6 марта, тест-систему зарегистрировал Росздравнадзор. Благодаря ей результат анализа на COVID-19 будет известен через два часа.

Кроме того, Скворцова сообщила, что разработка иммунных тестов, способных предупреждать медиков о возможном ухудшении состояния больных, будет завершена к началу апреля. Ежемесячно будет производиться не менее 50 тысяч таких тестов.

Как писал ранее «Ридус», академик Владимир Чехонин сообщил о работе российских ученых над тремя лекарственными препаратами, которые потенциально могут быть применены для лечения коронавирусной инфекции.

Напомним, недавно свою схему лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата мефлохин представило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

Кроме того, в ФМБА разработали семь прототипов вакцины против COVID-19. Также разработками вакцины заняты специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», и ученые РАН. В настоящее время они отбирают из прототипов вакцин самые эффективные, однако первая полноценная вакцина будет готова не ранее чем через 11 месяцев.

