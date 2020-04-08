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Коронавирус отложил запуск трех спутников-шпионов США

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© Twitter

© Twitter

Американская частная компания Rocket Lab перенесла запуск трех аппаратов Национального управления военно-космической разведки США (NRO) с космодрома в Новой Зеландии. Такое решение вызвано мерами по борьбе с COVID-19, предпринятыми правительством этой страны. Все предприятия закрыты, люди сидят по домам. Старт, назначенный на 30 марта, теперь состоится не ранее 23 апреля.

«Решение было принято при полной поддержке NRO. Мы продолжаем взаимодействовать с нашими партнерами в Rocket Lab, которые в контакте с правительством Новой Зеландии и местными чиновниками здравоохранения определят время для возобновления подготовки к запуску», — цитирует Business Insider слова представителя NRO Лауры Лундин

Она отметила, что ракета-носитель и наземные системы останутся в состоянии готовности к старту, насколько это позволяет сложившаяся ситуация.

Запланированный на 30 марта запуск должен был стать вторым для миссии NRO и Rocket Lab в Новой Зеландии в рамках программы Rapid Acquisition Small Rocket (RASR). Она разработана для привлечения коммерческих провайдеров к отправке на орбиту малых спутников. Интересно, что данный этап носил название Don’t Stop Me Now («Не останавливай меня сейчас»).

Во время второго этапа миссии три аппарата NRO должны будут отправиться в космос вместе со спутниками NASA на борту сверхлегкой ракеты-носителя Electron. При этом данные о «полезных нагрузках» NRO засекречены.

Ожидается, что Новая Зеландия сохранит введенный режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса до 23 апреля.

Накануне стало известно об успешном приводнении последнего космического грузовика США Dragon первого поколения.

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