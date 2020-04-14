Еще 13 человек умерли от COVID-19 в Москве

Коронавирусная инфекция унесла жизни еще 13 пациентов в Москве. Общее число жертв COVID-19 составило 95 человек, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении штаба.

Отмечается, что жертвами болезни стали люди в возрасте от 29 до 80 лет. У самой молодой пациентки был синдром Дауна. Большая часть погибших страдала от других заболеваний. Среди них гипертония, кардиосклероз, хронический бронхит. У пятерых диагностировали сахарный диабет. При этом один из умерших лечился в частной больнице.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы заявил, что на домашнем лечении COVID-19 сейчас находятся более шести тысяч москвичей. При этом горожане явно не отличаются дисциплинированностью. За выходные полиция составила около пяти тысяч протоколов на нарушителей режима самоизоляции.