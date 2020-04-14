найти ×
   
  • USD
    73.52
  • EUR
    80.54
СохранитьСохранено0
×

00806

Еще 13 человек умерли от COVID-19 в Москве

Small 270d252170

Коронавирусная инфекция унесла жизни еще 13 пациентов в Москве. Общее число жертв COVID-19 составило 95 человек, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении штаба.

Отмечается, что жертвами болезни стали люди в возрасте от 29 до 80 лет. У самой молодой пациентки был синдром Дауна. Большая часть погибших страдала от других заболеваний. Среди них гипертония, кардиосклероз, хронический бронхит. У пятерых диагностировали сахарный диабет. При этом один из умерших лечился в частной больнице.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы заявил, что на домашнем лечении COVID-19 сейчас находятся более шести тысяч москвичей. При этом горожане явно не отличаются дисциплинированностью. За выходные полиция составила около пяти тысяч протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Меры против COVID-19 могут повысить активность птиц
505935читать позжечитаю позже
Общество
Туристов в Индии заставили 500 раз извиниться за нарушение карантина
2011268читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Спорт
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине

Чтобы вы не стали шариком, пока сидите дома.

24028979читать позжечитаю позже

Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети09 апреля

Эксперты выпустили рекомендации для выделения «фейковых» новостей.

-2024291читать позжечитаю позже