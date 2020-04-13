найти ×
   
  • USD
    73.52
  • EUR
    80.54
СохранитьСохранено0
×

-305463

Пять тысяч протоколов составили в Москве за нарушение режима самоизоляции

Small 270d252170
© vk.com

© vk.com

Полицейские столицы составили около пяти тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции в минувшие выходные. Это свидетельствует о «недостаточном уровне дисциплины», заявил в интервью телеканалу «Россия-24» начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«Есть статистика оперативная МВД, которую сегодня они нам представили: за выходные порядка пяти тысяч протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции», — отметил Данчиков.

С 29 марта по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в Москве действует режим самоизоляции. Закрыты рестораны и кафе, кинозалы и театры, фитнес-центры и салоны красоты, а также другие общественные заведения. Не работают магазины, в которых не торгуют продуктами. Запрещено посещение парков и зон отдыха, отменены все развлекательные мероприятия.

В Москве уже введено понятие электронного пропуска для перемещения по городу. Пока он необходим лишь для тех, кто пользуется транспортом.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве
27233098читать позжечитаю позже
Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
8214553читать позжечитаю позже

главное


История
Расследования
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году

Не вырвался ли «синдром токсического масла» с военной базы США?

20038270читать позжечитаю позже

Здоровье
Уйдет ли коронавирус с летним теплом10 апреля

Ученые отнеслись к таким предположениям скептически.

-1020575читать позжечитаю позже