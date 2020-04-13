Пять тысяч протоколов составили в Москве за нарушение режима самоизоляции

Полицейские столицы составили около пяти тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции в минувшие выходные. Это свидетельствует о «недостаточном уровне дисциплины», заявил в интервью телеканалу «Россия-24» начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«Есть статистика оперативная МВД, которую сегодня они нам представили: за выходные порядка пяти тысяч протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции», — отметил Данчиков.

С 29 марта по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в Москве действует режим самоизоляции. Закрыты рестораны и кафе, кинозалы и театры, фитнес-центры и салоны красоты, а также другие общественные заведения. Не работают магазины, в которых не торгуют продуктами. Запрещено посещение парков и зон отдыха, отменены все развлекательные мероприятия.

В Москве уже введено понятие электронного пропуска для перемещения по городу. Пока он необходим лишь для тех, кто пользуется транспортом.