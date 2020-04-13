Стало известно, сколько москвичей лечатся от коронавируса дома

На домашнем лечении от коронавирусной инфекции находятся более 6 тысяч москвичей.

При этом врачи круглосуточно консультируют пациентов и дают рекомендации, сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается также, что находящиеся на домашнем лечении пациенты в обязательно порядке подписывают согласие о соблюдении предписаний врачей и самоизоляции.

«Число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально, — говорится в сообщении. — Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются».

По данным ведомства, за прошедшие два с половиной месяца с начала эпидемии в Москве было сделано более 315 тысяч тестов на COVID-19.

Как писал ранее «Ридус», 7 апреля появилась информация о том, что в домашних условиях от коронавируса лечатся около 1,7 тысячи москвичей, у которых это заболевание протекает не в тяжелой форме.

За последние сутки в Москве выявили 1355 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 11 513 заболевших, что составляет 63% от общего числа заразившихся COVID-19 в России. Умерли 82 человека, выздоровели 837.

В России общее число заболевших выросло до 18 328 человек. Скончались 148 человек, выздоровели 1470.