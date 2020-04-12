Материальную помощь попросили за рубежом более 37 тысяч россиян

Согласно поступившим в МИД РФ сведениям, из-за ситуации с коронавирусом за рубежом остаются и нуждаются в материальной помощи более 37 тысяч россиян.

Уже одобрены выплаты для 6 088 человек, сообщается на официальной странице министерства в Facebook.

«По состоянию на 08:00 12 апреля 2020 года в МИД России из Минкомсвязи России поступили сведения о 37 382 гражданах, подавших заявление на едином портале госуслуг о необходимости выплат», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с учетом членов семей выплат в общей сложности ожидают более 54 тысяч россиян. Соответствующими требованиям признаны пока 4 058 заявлений, по которым принято положительное решение о выплатах на 6 088 человек.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило для помощи оставшимся за границей соотечественникам 500 миллионов рублей. Эти средства в первую очередь предназначены для оплаты проживания россиян на территории иностранных государств.

По данным на 5 апреля, около 26 тысяч граждан РФ, находящиеся за рубежом, заполнили форму на едином портале госуслуг с целью скорейшего возвращения на родину или получения необходимой помощи.

