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Глава Минпромторга осудил поведение своего зама Овсянникова

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© Михаил Климентьев/ТАСС

© Михаил Климентьев/ТАСС

Глава Минпромторга России Денис Мантуров подверг резкой критике поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, назвав его недопустимым.

Министр добавил, что он не видит Овсянникову места в ведомстве.

«Полностью разделяю принципиальную позицию, которую заняло руководство партии „Единая Россия“ по поводу инцидента с замминистра Дмитрием Овсянниковым», — приводятся слова Мантурова в сообщении Минпромторга.

Ранее на портале правовой информации было опубликовано постановление правительства, согласно которому число заместителей у министра промышленности и торговли сокращается с 11 до 10.

В среду, 8 апреля, Овсянников был исключен из «Единой России» за нецензурную брань в адрес представителей власти в аэропорту Ижевска. Партия также направила обращения премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга о несоответствии этого чиновника занимаемой должности.

Как сообщал «Ридус», сам Овсянников объяснил произошедшее тем, что на входе в аэропорт его попросили показать посадочный талон. «Это вызвало сперва легкое недоумение, а потом, после настойчивых и, на мой взгляд, чрезмерных требований — некорректное высказывание».

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