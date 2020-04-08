Замминистра промышленности и торговли сожалеет о ругани в аэропорту Ижевска

Президиум Генерального совета «Единой России» 8 апреля исключил из партийных рядов заместителя министра промышленности и торговли, бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Причиной стала нецензурная брань в адрес представителей власти в аэропорту Ижевска.

Овсянников признался, что сожалеет о конфликте и собственном некорректном высказывании. О произошедшем в Ижевске инциденте он рассказал в эксклюзивном интервью ФАН.

По словам Овсянникова, на входе в аэропорт его попросили показать посадочный талон. «Это вызвало сперва легкое недоумение, а потом, после настойчивых и, на мой взгляд, чрезмерных требований — некорректное высказывание», — сказал он.

В Ижевск замминистра летал навестить отца. История получила широкую огласку из-за того, что «ситуация с запретами не типична для обычной жизни», считает Овсянников.

«Административное наказание установит суд, насколько я понял, в конце апреля. Остальные действия зависят не от меня», — добавил он.

О решении исключить его из «Единой России» Овсянников узнал из сообщений СМИ. Про какое-либо внутреннее расследование в министерстве не слышал. Также никто не предлагал объяснить происшедшее и уладить возможные негативные последствия.

Дмитрий Овсянников был назначен заместителем министра промышленности и торговли 25 октября 2019 года. До этого он около двух лет был губернатором Севастополя.