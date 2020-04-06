В Ижевске на замглавы Минпромторга составили протокол за мелкое хулиганство

В аэропорту Ижевска произошел инцидент с участием заместителя главы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, в результате чего на него был составлен протокол по факту мелкого хулиганства.

Ранее СМИ сообщили о конфликте Овсянникова со стражами порядка, в ходе которого высокопоставленный чиновник использовал нецензурную брань.

В Сети появилось видео, подтверждающее эту информацию.

В Минпромторге заявили, что служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы нарушать закон. «Тем более такое поведение выглядит недопустимым в текущей ситуации, когда страна переживает эпидемию новой коронавирусной инфекции», — приводит заявление ведомства «Интерфакс».



Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что инцидент произошел вечером 5 апреля после того, как сотрудники аэропорта на входе в здание попросили у мужчины билет, чего раньше не требовалось. На это он ответил нецензурно, после чего попытался пройти на паспортный контроль, но был задержан полицией. При этом источник отметил, что мужчина был трезв.

По словам собеседника агентства, из-за задержания и составления протокола Овсянников не попал на рейс.