Почему Россия не сможет отказаться от Крыма в обмен на снятие санкций

Бывшие послы США в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хребет и Уильям Тейлор — призвали Запад воспользоваться эпидемией коронавируса для оказания еще большего давления на Россию и возвращения Крыма в состав Украины.

В частности, дипломаты считают, что США, Германия, Франция и Украина должны обратиться к РФ с предложением об отмене санкций в обмен на возвращение Крыма. На фоне падения мирового спроса на углеводороды, вызванного во многом распространением коронавирусной инфекции, и обвалом нефтяных цен такое предложение должно показаться Москве весьма соблазнительным, уверены экс-послы Соединенных Штатов.

«У бывших послов явно что-то не так с головой, — прокомментировал инициативу американских дипломатов глава Института новейших государств Алексей Мартынов. — Неужели они не понимают, Крым — суверенная территория, которая не может являться предметом торговли? Если эти послы готовы торговать своими землями и гражданами, то это проблемы их государства. Естественно, на этом фоне конституционные поправки о защите суверенитета России выглядят очень актуальными. Особенно поправка о запрете на отчуждение территорий. Да, изменения в Конституцию окончательно еще не внесли, поскольку люди в связи с распространением в нашей стране коронавируса не успели за них проголосовать. Но это голосование обязательно состоится, как только эпидемия пойдет на спад».

Хочу напомнить, что суверенитет России обеспечен мощью наших вооруженных сил, военным влиянием нашей страны в мире, поэтому экс-послы могут свернуть свои предложения трубочкой и оставить себе, — заключил Мартынов.

Ранее член Совета Федерации и лидер общественного движения «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич рассказал в интервью «Ридусу», что закрепление в Конституции России запрета на отчуждение территорий навсегда поставит точку в бессмысленных спорах на тему принадлежности Курильских островов и Крыма.

«Впредь никто из политиков не сможет спекулировать на вопросах о принадлежности Курил и Крымского полуострова. Вопрос станет решенным, и решение это будет прописано в Конституции», — сказал Клинцевич.



25 марта Владимир Путин, выступая с экстренным обращением к гражданам, заявил о переносе общероссийского голосования по конституционным поправкам на более позднюю дату по причине распространения в России коронавируса. Изначально голосование планировалось провести 22 апреля.

