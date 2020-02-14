В Совфеде оценили идею конституционного запрета на отчуждение территорий

Закрепление в Конституции России запрета на отчуждение территорий поставит точку в бессмысленных спорах на тему принадлежности Курильских островов и Крыма. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» член Совета Федерации и лидер общественного движения «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.



«Впредь никто из политиков не сможет спекулировать на вопросах о принадлежности Курил и Крымского полуострова. Вопрос станет решенным, и решение это будет прописано в Конституции. Если Япония захочет подписать с нами мирный договор, то давайте подпишем, но не касаясь при этом темы принадлежности Курильских островов. Если нет, то будем продолжать жить в рамках существующих договоренностей. Поскольку Конституцию нарушать никто не станет. И никто не сможет, даже если такие найдутся», — пояснил Клинцевич.

Сенатор отметил, что Курильские острова имеют для России очень большое значение в вопросах безопасности и экономического развития.

Благодаря Курильским островам Охотское море считается нашим внутренним. Речь идет об огромном запасе биоресурсов. Это будущее наших потомков. А еще Курилы играют важную роль в безопасности нашей страны. Они обеспечивают свободный выход нашего Тихоокеанского флота в мировой океан. Некие политики иногда вольно по этому поводу рассуждают, дескать, мирный договор важнее, но в таком случае мы замкнем те же атомные подводные лодки в пределах своих территориальных вод. И будем каждый раз спрашивать разрешения, чтобы выйти на оперативный простор, — заключил Франц Клинцевич.

Поправку о запрете на отчуждение территорий ранее поддержали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Эту идею также одобрил ветеран Великой Отечественной войны Борис Кравцов.

«Чужой земли нам не надо, но и своей мы никому не отдадим. Нас воспитывали так. Поэтому предложение верное», — сказал фронтовик.

Первым предложение внести в Конституцию запрета на отчуждение территорий озвучил актер и режиссер Владимир Машков. Во время заседания рабочей группы президент России Владимир Путин назвал идею Машкова интересной и попросил юристов «сформулировать это должным образом».

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.