Один человек погиб при взрыве газа в Нижегородской области
- 08 апреля 2020, 03:10
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Спасатели извлекли двух человек из-под обломков жилого дома в Нижегородской области, где взорвался газовый баллон. Один из них мертв, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Несколько минут назад из-под завалов извлечены два человека. Один из них погиб. Кто они — гости или хозяева — выясняется», — цитирует РИА Новости сообщение спасателей.
По данным ТАСС, второй человек, извлеченный из-под обломков, находится в реанимации.
«Извлекли мужчину средних лет. Медики проводят с ним реанимационные мероприятия», — цитирует агентство слова главы администрации Филинского сельсовета Сергея Герасимова.
Всего в пострадавшем доме в селе Филинское Вачского района Нижегородской области проживали 12 человек. Взрыв произошел в квартире на первом этаже, обрушились перекрытия между подъездами.
По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение правил эксплуатации газового баллона.
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