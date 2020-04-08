Один человек погиб при взрыве газа в Нижегородской области

Спасатели извлекли двух человек из-под обломков жилого дома в Нижегородской области, где взорвался газовый баллон. Один из них мертв, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Несколько минут назад из-под завалов извлечены два человека. Один из них погиб. Кто они — гости или хозяева — выясняется», — цитирует РИА Новости сообщение спасателей.

По данным ТАСС, второй человек, извлеченный из-под обломков, находится в реанимации.

«Извлекли мужчину средних лет. Медики проводят с ним реанимационные мероприятия», — цитирует агентство слова главы администрации Филинского сельсовета Сергея Герасимова.

Всего в пострадавшем доме в селе Филинское Вачского района Нижегородской области проживали 12 человек. Взрыв произошел в квартире на первом этаже, обрушились перекрытия между подъездами.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение правил эксплуатации газового баллона.