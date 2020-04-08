Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижегородской области

Взрыв газа в жилом доме произошел в селе Филинское Вачского района Нижегородской области. Обрушились перекрытия между подъездами. Под завалами может находиться человек.

По данным областного главка МЧС, в двухэтажном кирпичном доме взорвался газовый баллон. Произошло обрушение со второго по первый этаж. Из здания эвакуированы четверо взрослых и один ребенок.

«Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации баллона, что привело к его разгерметизации и взрыву», — заявили ТАСС представители правоохранительных органов.

Квартира, в которой находился баллон, была расположена на первом этаже дома. Всего в здании два подъезда и два этажа. Идут поисково-спасательные работы.

Несколько дней назад взрыв произошел в жилом доме в Орехово-Зуево. Погибли три человека.