Увеличилось число погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево

Под завалами жилого дома в Орехово-Зуево, где произошел взрыв бытового газа, найдено тело второго погибшего, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«В ходе разбора завалов обнаружен еще один погибший», — сказал собеседник агентства, уточнив, что тело пока не извлекли из-под обломков.

Как сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, связь не установлена с четырьмя жильцами дома, где произошел взрыв. По его словам, не определены два человека из второго подъезда и два из четвертого. «В ближайшие часы спасатели закончат разбор завалов», — цитирует его РИА Новости.

По данным РЕН ТВ, в квартире, где произошел взрыв, проживал 35-летний Дмитрий Л. вместе с сожительницей. Согласно имеющейся у телеканала информации, ранее он был судим.



Ранее стало известно, что в результате взрыва газовой колонки в жилом пятиэтажном доме в подмосковном городе Орехово-Зуево один человек погиб, а еще шестеро пострадали.

Опубликовано видео с места происшествия.