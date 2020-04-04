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Увеличилось число погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

Под завалами жилого дома в Орехово-Зуево, где произошел взрыв бытового газа, найдено тело второго погибшего, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«В ходе разбора завалов обнаружен еще один погибший», — сказал собеседник агентства, уточнив, что тело пока не извлекли из-под обломков.

Как сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, связь не установлена с четырьмя жильцами дома, где произошел взрыв. По его словам, не определены два человека из второго подъезда и два из четвертого. «В ближайшие часы спасатели закончат разбор завалов», — цитирует его РИА Новости.

По данным РЕН ТВ, в квартире, где произошел взрыв, проживал 35-летний Дмитрий Л. вместе с сожительницей. Согласно имеющейся у телеканала информации, ранее он был судим.

Ранее стало известно, что в результате взрыва газовой колонки в жилом пятиэтажном доме в подмосковном городе Орехово-Зуево один человек погиб, а еще шестеро пострадали.

Опубликовано видео с места происшествия.

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