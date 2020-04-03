Павел Грудинин мог заразиться COVID-19 от своего заместителя

Заместитель главы ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина и акционер этого предприятия Зоя Целыковская была доставлена в больницу в Коммунарке. У женщины двусторонняя пневмония. Врачи сделали ей тест на коронавирус, и он дал положительный результат.

Заразиться коронавирусом Целыковская могла в Испании, куда она летала на отдых в самый разгар эпидемии. Вернувшись из увеселительного путешествия, 67-летняя женщина решила пренебречь двухнедельным карантином и вышла на работу. В четверг, 19 марта, она участвовала в собрании акционеров совхоза, на котором Павел Грудинин был вновь избран директором предприятия.

Сын Целыковской Владимир, живущий вместе с матерью, тоже повел себя безответственно. 19 марта он командовал бригадой сотрудников «Совхоза имени Ленина», которые не пускали на собрание неугодных Павлу Грудинину акционеров.



«События 19 марта стали первым случаем открытого нарушения мер, введенных губернатором Подмосковья для противодействия распространению вируса», — отмечает издание «Видное News».

Кстати, в тот день Грудинин сообщил сотрудникам своего предприятия, дескать, коронавирус — это «брехня», поэтому совхоз будет работать в обычном режиме. Однако, глядя на страдания Целыковской, сотрудники предприятия убедились в обратном. Теперь они опасаются, что запросто могли подхватить эту заразу от пожилой легкомысленной женщины.

Сейчас и Грудинин поймет, что коронавирус — не брехня, — прокомментировал ситуацию политолог Олег Матвейчев. — Ему, между прочим, тоже стоит провериться, если он контактировал с Зоей Целыковской. Каждый человек общается с людьми, ценности и взгляды которых он разделяет. Тот факт, что в заместителях у Грудинина оказалась столь безответственная женщина, многое говорит и о самом директоре совхоза. Значит, он также может вести себя легкомысленно, летать куда-то в разгар эпидемии, а потом заражать людей.

«Если Грудинин не проверится после случившегося, он проявит вопиющую безответственность, — полагает эксперт фонда „Народная дипломатия“ Владимир Киреев. — Таким образом, может получится, что он еще и массу сотрудников по угрозу заражения поставил».

Ранее Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина более миллиарда рублей в пользу возглавляемого им предприятия. Истцами по этому делу выступили акционеры «Совхоза имени Ленина» Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодошкина. Они обвиняют Грудинина в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 миллиарда рублей. Речь идет о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Павел Грудинин.

«Грудинин нажил богатство не за счет эффективного хозяйствования и выращивания клубники, а благодаря продаже по бросовым ценам дорогой подмосковной земли, примыкающей к МКАДу», — заявила Ольга Маркина.

В 2018 году Павел Грудинин участвовал в выборах президента России от КПРФ, а весной 2019-го Зюганов едва не отдал главе «Совхоза имени Ленина» мандат депутата Госдумы, который ранее принадлежал покойному нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.