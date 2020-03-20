Глава ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин вновь оказался в центре большого скандала. В четверг, 19 марта, состоялось собрание акционеров совхоза, на котором господин Грудинин был вновь избран директором предприятия.

Однако легитимным это переизбрание назвать сложно. Во-первых, Павел Грудинин распорядился не пускать на собрание неугодных ему акционеров. А во-вторых, он вообще не имел права проводить собрание акционеров, поскольку существует решение Арбитражного суда Московской области, запрещающее господину Грудинину устраивать подобные мероприятия.

«Пока Грудинин на незаконном собрании избирался главой совхоза, остальные акционеры оказались заблокированы снаружи. Работники совхоза, выставленные живым щитом, едва ли знали, что нарушают 315-ю статью УК РФ о неисполнении решения суда. В то же время судебные приставы через забор смогли проникнуть внутрь, чтобы вручить Грудинину распоряжение суда, признающее недействительным собрание, но клубничный олигарх после попытки скрыться отказался его принимать», — пишут авторы Telegram-канала «Актуальная политика».



Как бы Грудинин ни использовал свои связи в КПРФ, как бы он ни дружил с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым, очередная его попытка избраться директором — это всего лишь оттягивание неизбежного конца, — прокомментировал ситуацию политолог Павел Данилин. — Грудинин прекрасно понимает, что речь идет о миллиардах, и не собирается кому-то их отдавать. В настоящее время у него есть масса обременений. В отношении Грудинина ведутся многочисленные проверки и суды, особенно после развода с женой. Можно констатировать, что Грудинин состоялся не как менеджер, а как махинатор.

Ранее Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина более миллиарда рублей в пользу возглавляемого им предприятия. Истцами по этому делу выступили акционеры «Совхоза имени Ленина» Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодошкина. Они обвиняют Грудинина в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 миллиарда рублей. Речь идет о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Павел Грудинин.



«Грудинин нажил богатство не за счет эффективного хозяйствования и выращивания клубники, а благодаря продаже по бросовым ценам дорогой подмосковной земли, примыкающей к МКАДу», — заявила Ольга Маркина.



В 2018 году Павел Грудинин участвовал в выборах президента России от КПРФ, а весной 2019-го Зюганов едва не отдал главе «Совхоза имени Ленина» мандат депутата Госдумы, который ранее принадлежал покойному нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.