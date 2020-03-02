Полиция и жители острова Реюньон подрались из-за туристов и коронавируса

Полиция французского острова Реюньон в Индийском океане применила слезоточивый газ против местных жителей, не пускавших на берег пассажиров круизного лайнера Sun Princess. Люди опасаются распространения коронавируса и призывают проверять здоровье приезжающих туристов, сообщило AFP.

Лайнер пришел из ЮАР, а до этого побывал на Мадагаскаре. Там судно также встретили весьма негостеприимно, поскольку за две недели до прибытия оно посетило Таиланд. В этой стране уже отмечена вспышка коронавируса, а инкубационный период болезни COVID-19 составляет около 14 дней.

На борту Sun Princess, пришвартовавшегося в порту Реюньона, находилось около двух тысяч туристов. Судно под британским флагом встретили примерно 30 протестующих, потребовавших проверки здоровья пассажиров.

«Конечно, мы не против прибытия туристов, они нужны для развития нашей экономики. Мы просто хотим быть уверены в отсутствии риска распространения коронавируса», — заявил один из пришедших в порт.

Полиция попыталась оттеснить протестантов, но те ответили градом камней. Пришлось распылять слезоточивый газ. На фоне этого зрелища около 300 туристов разъезжались смотреть достопримечательности острова на такси и автобусах. Ни у кого из них не измерили температуру, и никому не пришло в голову надеть санитарные маски, которые предлагали агенты местного управления здравоохранения.

«Мы не знаем, болеют ли эти люди, их не проверяли. Это очень опасно», — жалуются участники протестов.

Вечером воскресенья Sun Princess должен был отправиться на Маврикий.

За несколько часов до столкновения с полицией на Реюньоне, нечто похожее произошло в аэропорту Мартиники — еще одного заморского департамента Франции. Там демонстранты также требовали строгого контроля всех прибывших из-за паники, вызванной распространением коронавируса.

Тем временем с круизного лайнера Diamond Princess, застрявшего в Японии на карантине, отпустили последних пассажиров. В итоге на судне COVID-19 заразились 705 и умерли семь человек.