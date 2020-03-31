найти ×
   
  • USD
    77.73
  • EUR
    85.74
СохранитьСохранено0
×

-204908

Режим самоизоляции ввели Мордовия и Смоленская область

Small 270d252170
© Pixabay

© Pixabay

Режим самоизоляции ради сдерживания распространения COVID-19 введен в Республике Мордовия и Смоленской области. Гражданам предписано оставаться в местах проживания. Исключения сделаны только для посещения врачей, работы, магазинов и учреждений, деятельность которых предусмотрена указами глав регионов.

«Обязать граждан не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов», — сказано в указе на сайте главы республики Мордовия Владимира Волкова.

Аналогичный документ подписал 31 марта губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания) за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена», — сказано в указе на сайте администрации региона.

Первыми подобный режим 29 марта ввели мэр Москвы и губернатор Московской области.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Высокоточный тест для диагностики COVID-19 создан в России
507818читать позжечитаю позже
Наука и техника
Коронавирус мог прилететь в Китай из космоса
-4114884читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Наука и техника
Российские ученые начали испытания вакцины против COVID-19

Ожидается, что ее внедрение станет возможным в IV квартале 2020 года.

-1027380читать позжечитаю позже

Интернет
Советы
Интернет все помнит: что не стоит выкладывать в соцсети25 марта

Даже если вы очень открытый и общительный человек.

5016284читать позжечитаю позже