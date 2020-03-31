Режим самоизоляции ввели Мордовия и Смоленская область

Режим самоизоляции ради сдерживания распространения COVID-19 введен в Республике Мордовия и Смоленской области. Гражданам предписано оставаться в местах проживания. Исключения сделаны только для посещения врачей, работы, магазинов и учреждений, деятельность которых предусмотрена указами глав регионов.

«Обязать граждан не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов», — сказано в указе на сайте главы республики Мордовия Владимира Волкова.

Аналогичный документ подписал 31 марта губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания) за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена», — сказано в указе на сайте администрации региона.

Первыми подобный режим 29 марта ввели мэр Москвы и губернатор Московской области.