Власти Москвы назначат наказания для нарушителей ограничений

Наказания для нарушителей режима самоизоляции в Москве будут определены столичными властями в ближайшее время. Об этом заявила пресс-секретарь мэра Сергея Собянина Гульнара Пенькова.

«Меры за нарушение ограничений для граждан в Москве будут установлены в ближайшие дни, согласно пункту 23 принятого мэром указа: «Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим указом, а также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том числе меры по пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений, устанавливаются правительством Москвы», — цитирует ТАСС заявление Пеньковой.

По словам председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, обсуждение возможных мер для нарушителей новых ограничений уже проводилось. Они могут быть приняты в оперативном порядке.

Мэр Сергей Собянин заявил об ужесточении режима самоизоляции для всех жителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта. Выходить из дома можно будет лишь в ряде случаев, перечень которых указан в распоряжении градоначальника. Рассматривается механизм введения специальных пропусков и готовится система слежения за соблюдением правил.



Въезд и выезд из Москвы при этом остается свободным, движение личного автотранспорта не ограничивается. Аналогичные меры с вечера 29 марта вводятся и в Московской области.