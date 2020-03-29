найти ×
   
  • USD
    77.73
  • EUR
    85.74
СохранитьСохранено0
×

-205912

Власти Москвы назначат наказания для нарушителей ограничений

Small 270d252170
© vk.com

© vk.com

Наказания для нарушителей режима самоизоляции в Москве будут определены столичными властями в ближайшее время. Об этом заявила пресс-секретарь мэра Сергея Собянина Гульнара Пенькова.

«Меры за нарушение ограничений для граждан в Москве будут установлены в ближайшие дни, согласно пункту 23 принятого мэром указа: «Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим указом, а также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том числе меры по пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений, устанавливаются правительством Москвы», — цитирует ТАСС заявление Пеньковой.

По словам председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, обсуждение возможных мер для нарушителей новых ограничений уже проводилось. Они могут быть приняты в оперативном порядке.

Мэр Сергей Собянин заявил об ужесточении режима самоизоляции для всех жителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта. Выходить из дома можно будет лишь в ряде случаев, перечень которых указан в распоряжении градоначальника. Рассматривается механизм введения специальных пропусков и готовится система слежения за соблюдением правил.

Въезд и выезд из Москвы при этом остается свободным, движение личного автотранспорта не ограничивается. Аналогичные меры с вечера 29 марта вводятся и в Московской области.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Петербургские ученые разработали аппарат по удалению раковых клеток
6030958читать позжечитаю позже
История
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году
18019950читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

1463121107читать позжечитаю позже

Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети13 декабря 2019

Сначала питомец пристально посмотрел в камеру, словно изучая обстановку.

881172074читать позжечитаю позже