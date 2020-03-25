Власти ОАЭ не разрешили вывезти россиян из Дубая

Российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и Azur Air не могут вывезти граждан России, находящихся в Дубае. Власти Объединенных Арабских Эмиратов до сих пор не дали разрешение на осуществление полетов.

«До сих пор мы ожидаем разрешения на вывоз клиентов „Победы“ из Дубая. Наш МИД и мы сделали сегодня все необходимое для этого, но, к сожалению, власти ОАЭ до сих пор молчат», — цитирует «Интерфакс» слова представителя авиакомпании «Победа».

Утром 25 марта авиационные власти ОАЭ выдали «Победе» разрешение на выполнение полета. В Дубай был отправлен самолет за 189 россиянами. Однако его пришлось принять аэропорту Махачкалы, поскольку Эмираты внезапно отменили свое решение.

По словам представителя «Победы», граждане России целый день находятся в здании аэропорта Дубая, где закрыты все магазины и пункты питания.

«Мы не знаем, какую информацию давать людям, мы не можем им обещать, что вылет будет в ближайшее время, или обозначить время вылета, чтобы они могли разъехаться по отелям», — подчеркнули в авиакомпании.

По данным «Интерфакса» такая же ситуация сложилась с рейсом «Аэрофлота». Его пассажиры также находятся в аэропорту Дубая и ждут вылета, разрешения на который пока нет. Самолет должен забрать около 300 человек.

«Люди не понимают, чего они ждут, но и уйти из аэропорта боятся», — заявил информированный источник. Информацию подтвердили в авиакомпании.

Еще 536 россиян должна вывезти в Москву и Красноярск Azur Air. Но и эти вылеты отложены с 24 марта из-за отсутствия разрешения. Туристы пока находятся в отеле.

«Авиакомпания совместно со всеми ведомствами принимает самое активное участие по получению разрешений на вылет. Вторые сутки авиаперевозчик держит два воздушных судна и экипажи специально под этих пассажиров. После получения разрешения авиакомпания Azur Air готова в течение часа вылететь за пассажирами в Дубай», — заявили в авиакомпании.

В Росавиации отметили, что разрешения на вылет самолетов, эвакуирующих россиян на родину, в некоторых странах дают очень неохотно. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире многие государства закрыли воздушное сообщение и ограничили выезд иностранных граждан.

«В ряде стран такие меры были приняты без предварительного уведомления авиационных властей России и введения временного режима для вывоза пассажиров. В этих условиях получение разрешений на организацию вывозных рейсов крайне проблематично», — заявили в ведомстве.

Самым ярким примером подобного поведения местных властей стал запрет на вывоз россиян из Черногории. Взамен от российских авиакомпаний потребовали бесплатно эвакуировать из Москвы собственных граждан.