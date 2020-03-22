За неделю российские авиакомпании вывезли из-за рубежа 20 тысяч человек

За прошедшую неделю из стран с наиболее сложной из-за коронавируса эпидемиологической ситуации российские авиакомпании доставили в РФ почти 20 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи составляют иностранцы.

Как сообщает Росавиация, их вывезли из Испании, Франции, Черногории, Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра и Молдавии.

Ведомство также обращается ко всем россиянам, застрявшим за границей из-за карантина, с просьбой направить свои данные в загранучреждения МИД РФ соответствующих стран.

По информации РИА Новости, Министерство иностранных дел РФ подготовило список из 30 стран, откуда оперативно требуется вывезти российских граждан. На прошедшем совещании были обсуждены возможные пути решения доставки россиян из Индонезии, Филиппин, Египта, Таиланда, стран Латинской Америки. Кроме того, в содействии нуждаются граждане РФ в Непале.

Накануне стало известно, что в ближайшие несколько дней россияне будут эвакуированы из восьми государств.

Кроме того, с 23 марта Россия вводит ограничения на полеты в Турцию, Японию, Вьетнам, Таиланд, Индию и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 во всем мире составило 319 тысяч, умерли 13685 человек, выздоровели 96 тысяч.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, под наблюдением находятся более 52 тысяч пациентов.

