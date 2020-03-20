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На 22 марта намечены первые виртуальные автогонки «Формулы-1»

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Взамен настоящих автогонок «Формулы-1», отложенных из-за распространения коронавируса, 22 марта будут проведены виртуальные.

Они состоятся 22 марта. Ранее на этот день был намечен Гран-при Бахрейна.

«Теперь каждые выходные вместо реальных отложенных будут проводиться виртуальные Гран-при», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы автогонок.

Отмечается, что участие пилотов в гонках будет дистанционным, а прямую трансляцию соревнований осуществит лондонская киберспортивная компании Gfinity.

Ранее из-за коронавируса не состоялись этапы «Формулы-1» в Монако и Австралии и были отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах и Испании.

На 5—7 июня пока запланирован Гран-при Азербайджана, который должен пройти в Баку.

Ранее «Ридус» рассказывал, какие спортивные мероприятия были отменены из-за коронавируса.

В частности, стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес ЧЕ-2020 на лето 2021 года.

Кроме того, отменены чемпионат мира по фигурному катанию и чемпионат мира по хоккею среди женщин.

По последним данным, во всем мире число заразившихся COVID-19 уже превысило 230 тысяч человек, умерли около 10 тысяч.

Как сообщал «Ридус», в России зарегистрировано 206 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Девять пациентов выздоровели, летальных случаев не зафиксировано.

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