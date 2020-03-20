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В Якутии коронавирусом заразились семь человек

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© Сергей Красноухов/ТАСС

© Сергей Красноухов/ТАСС

Семь сотрудников Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) инфицированы коронавирусом, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Первый случай заражения коронавирусом в Якутии был подтвержден 19 марта у генерального директора ЯТЭК.

В пятницу, 20 марта, подтвердились положительные анализы еще у шести работников этой компании.

«У нас в республике семь работников компании ЯТЭК сегодня получили статус официально больных новой коронавирусной инфекцией», — цитирует Николаева ТАСС.

Глава региона подписал 17 марта указ о введении режима повышенной готовности. До 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более 50. Школьникам продлили каникулы, студенты переведены на дистанционное обучение.

По последним данным, во всем мире число заразившихся COVID-19 уже превысило 230 тысяч человек, умерли около 10 тысяч.

Как сообщал «Ридус», в России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Девять пациентов выздоровели, летальных случаев не зафиксировано.

На днях в Москве скончалась пациентка, зараженная новым вирусом, но врачи считают причиной ее смерти оторвавшийся тромб.

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