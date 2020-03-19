Китайские военные включились в гонку разработчиков вакцин от COVID-19

Китайским военным приказали участвовать в гонке разработок первой в мире вакцины против COVID-19. Государственная телекомпания CCTV сообщила 17 марта, что исследовательская группа во главе с ведущим эпидемиологом и вирусологом Академии военно-медицинских наук (AMMS) генерал-майором Чен Вей получила разрешение на начало клинических испытаний. Согласно военным и научным источникам, совместная программа AMMS и компании CanSino Biologics в Тяньцзине — лидер среди девяти возможных способов лечения коронавируса в Китае.

Сейчас ученые всего мира стремятся разработать вакцину от новой болезни. По словам одного из экспертов издания South China Morning Post, китайское руководство считает, что «потеряет лицо», если американцы сделают это первыми.

Начало испытаний в Китае последовало за новостями о том, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США и биотехнологическая компания Moderna из Массачусетса приняли на работу 45 «здоровых взрослых добровольцев» в возрасте от 18 до 55 лет для тестирования вакцины, которая копирует генетический код коронавируса, вызывающего COVID-19.

«Объявление о клинических испытаниях в Китае пришло немного раньше, чем я ожидал. Хотя я считаю, что первая доза рекомбинантной вакцины уже впрыскивалась в организм Чен и некоторых ее партнеров по команде», — заявил эксперт по вакцинам из Шанхая Тао Линь.

Он пояснил, что речь идет о фотографиях в социальной сети WeChat, на которых было показано, как Чен вводили вакцину.

54-летней Чен приписывают ведущую роль в успешных поисках методов лечения во время вспышки Эболы в 2014—2016 годах. Она участвовала в разработке назального спрея для защиты медицинских работников во время распространения тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002—2003 годах. Генерал от медицины специализируется на рекомбинантных вакцинах, использующих безвредный вирус или бактерию для введения генетического материала патогена в организм человека. Это провоцирует выработку иммунитета. Подомный метод используют и ученые МГУ имени Ломоносова, которые накануне заявили о готовности создать вакцину в течение трех месяцев.



Сейчас китайские военные помогают справиться с чрезвычайной ситуацией в провинции Хубэй, находящейся в центре очага COVID-19. В операции задействовано более 10 тысяч человек. Национально-освободительной армии Китая (НОАК) дали больше медицинских полномочий, чем местным властям.

Два военных источника издания сообщили, что Центральный военный совет КНР оказывает давление на ученых-медиков с целью скорейшей разработки вакцины. Звонки следуют буквально каждый день в течение последних нескольких недель. 17 марта производитель вакцин CanSino Biologic заявил, что начал поиск добровольцев для участия в шестимесячном клиническом испытании разработанного препарата. По словам Тао Линя, который в течение 14 лет работал в органах здравоохранения, военные лаборатории имеют преимущества при наборе людей для экспериментов.

«Клиническое испытание может занять несколько месяцев или даже год, что требует тесного сотрудничества между лабораториями и добровольцами. Военными офицерами легче управлять из-за их преданности делу», — подчеркнул он, отметив: высшее руководство Китая ожидает, что именно вирусологи НОАК разработают первую в мире вакцину против коронавируса. Они будут чувствовать, что «потеряли лицо», если другие страны обгонят их.



По словам неназванного китайского военного в отставке, Центральный военный совет стремится начать тесты на людях как можно раньше, поскольку это единственный путь к получению вакцины.

Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале испытаний первой вакцины от COVID-19.

Ранее «Ридус» опубликовал материал, в котором подробно рассказывается о создании вакцины для борьбы с новым типом коронавируса, сроках ее появления и вероятных трудностях.