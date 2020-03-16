Испытания вакцины от коронавируса начались в США

Клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от COVID-2019, начнутся 16 марта в Соединенных Штатах. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного представителя правительства США.

Первый участник испытания, которое финансируется американскими властями и проводится в научно-исследовательском институте здоровья в Сиэтле, получит экспериментальную вакцину в понедельник, сообщает агентство.

По данным Associated Press, для полной проверки любой потенциальной вакцины обычно требуется от 12 до 18 месяцев. Об этом говорят представители общественного здравоохранения США.

Ранее «Ридус» публиковал материал о том, какие проблемы стоят перед учеными при разработке вакцины от коронавируса нового типа. Специалисты считают, что получить ее быстро не получится, хотя власти США обещали создать необходимые лекарства до конца 2020 года.