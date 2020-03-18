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Вакцину от COVID-2019 в МГУ смогут сделать за три месяца

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© Flickr

© Flickr

Дешевый в производстве вариант вакцины от коронавируса нового типа может быть создан в России в течение 90 дней. Для решения такой задачи необходим заказ и достаточные средства, заявили на кафедре вирусологии Московского государственного университета имени Ломоносова.

«Прототип вакцины может быть готов за три месяца», — цитирует газета «Известия» слова декана биологического факультета МГУ, академика РАН Михаила Кирпичникова.

Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова пояснила, что в университетских лабораториях удалось получить микроскопические частицы сферической формы из совершенно безопасного для человека вируса растений — табачной мозаики. На их поверхность можно нанести фрагменты или отдельные белки того самого SARS-CoV-2, вызывающего пресловутую болезнь COVID-19. Организм человека при попадании в него данной «имитации» коронавируса начнет вырабатывать иммунный ответ. При этом пациент не подвергается опасности, как при настоящем заражении.

Такая вакцина может стать универсальной, если на «платформе» табачной мозаики смоделировать признаки других штаммов. При этом процесс производства препарата очень прост, а сам он полностью разлагается и легко выводится из организма.

Недавно «Ридус» опубликовал материал о создании вакцин, в котором упоминался подобный метод. Однако, по мнению американских ученых, на разработку реально работающего препарата от COVID-2019 потребуется 12−18 месяцев.

Ранее стало известно, что 16 марта в США начались испытания первого прототипа вакцины от коронавируса нового типа, который уже несколько месяцев держит в страхе население планеты.

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