В России нашли способ вернуть деньги за сорвавшиеся из-за коронавируса туры

В Минэкономразвития РФ придумали схему компенсации за отмененные из-за пандемии COVID-19 туры.

Ведомство предложило разрешить туроператорам возвращать деньги за туры, отмененные из-за закрытия границ, за счет фонда персональной ответственности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, правительство РФ может принять решение о возврате уплаченной туристом денежной суммы из средств фонда персональной ответственности туроператора в том случае, если иностранное государство ограничило въезд туристов в страну временного пребывания из-за возникновения угрозы безопасности их жизни и здоровью.

Отмечается, что по каждой «закрытой» стране правительство будет принимать отдельное решение.

Фонд персональной ответственности туроператора формируется за счет ежегодного взноса туроператора — по 1% от общей цены туристского продукта за предыдущий год, пишет агентство.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что отмены туров из-за коронавируса привели к колоссальным убыткам российской туристической отрасли. Они составили уже 27 млрд рублей.

Также сообщалось, что до 50 млн сотрудников туристической отрасли могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса.

