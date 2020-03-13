Коронавирус может лишить работы 50 млн сотрудников турфирм

До 50 млн сотрудников туристической отрасли могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), в 2020 году количество турпоездок по всему миру может снизиться на 25%.

«И как следствие, это может привести к сокращению рабочих мест на 12−14%, до 50 млн человек», — отмечается в сообщении.

Российские туроператоры уже остановили продажу путевок в Китай, Южную Корею, Италию и Иран. Практически стала невозможной отправка туристов в Индию и Израиль, где введены жесткие меры вроде аннуляции виз, отмечает РЕН ТВ.

Ранее «Ридус» писал о том, что отмены туров из-за коронавируса привели к колоссальным убыткам российской туристической отрасли. Они составили уже 27 млрд рублей.

Также сообщалось, что число иностранных туристов в Таиланде уменьшилось в начале февраля на 43,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

