Названы убытки российской туристической отрасли из-за коронавируса

Отмены туров из-за коронавируса привели к колоссальным убыткам российской туристической отрасли.

Они составили уже 27 млрд рублей, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, такая ситуация сложилась в силу того, что партнеры не стремятся возвращать деньги и не готовы переносить сроки туров. В итоге деньги просто сгорают, пояснила она.

Ломидзе подчеркнула, что больше всего страдают потребители, поскольку им не возвращают деньги, так как «их неоткуда возвращать». Более того, из-за отсутствия какой-либо ясности люди лишаются отдыха.

Глава АТОР добавила, что ситуация на туристическом рынке, вызванная COVID-19, является беспрецедентной. «Я не помню за 25 лет аналогов, с которыми можно провести параллель», — цитирует ее ФАН.

По прогнозам Ломидзе, из-за коронавируса в России могут уйти с рынка до 30% маленьких и средних туристических компаний.

Ранее сообщалость, что число иностранных туристов в Таиланде уменьшилось в начале февраля на 43,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.



В феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном запрете гражданам Китая въезжать в Россию для туризма, работы и в личных целях.

