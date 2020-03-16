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0110704

Евросоюз закроет въезд для иностранцев с 18 марта

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Еврокомиссия в лице ее президента Урсулы фон дер Ляйен предложила ограничить въезд иностранцев в страны ЕС на 30 дней.

«Временное ограничение касается всех необязательных поездок в ЕС», — сообщила глава ЕК в Twitter.

Данная мера, вызванная стремительным распространением в Европе коронавирусной инфекции, вступит в силу с 18 марта.

Исключение будет сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, а также для резидентов ЕС, возвращающихся домой.

Выдача шенгенских виз прекратится, а по действующим визам в ЕС нельзя будет въехать с туристическими целями или иными целями, которые не входят в список исключений.

Кроме того, на границах стран ЕС создаются специальные «зеленые линии», предназначенные для проезда грузовиков с продуктами питания и медикаментами.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что новым центром пандемии коронавируса COVID-19 вместо Китая стала Европа.

По данным на 15 марта, жертвами коронавируса в одной Италии стали 1809 человек.

В Греции был введен 14-дневный карантин для всех приезжающих в эту страну.

К утру 16 марта число зараженных во всем мире достигло 167 366 человек в 130 странах, а смертей — 6503.

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93. За сутки заболевших COVID-19 стало больше на 30 человек.

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