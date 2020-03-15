В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек

За последние сутки жертвами коронавируса в Италии стали 368 человек.

Как заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, динамика летальных исходов почти сравнялась с числом выздоровлений.

«Мы зафиксировали 369 выздоровлений, их стало 2335», — цитирует его РИА Новости.

Он также уточнил, что накануне умерли 175 человек, а общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 1809 человек.

Всего же зараженных, включая выздоровевших, насчитывается 24,7 тысячи человек. За сутки их число увеличилось на 3,6 тысячи.

В одной Ломбардии за сутки зарегистрировано около 1000 заражений и почти 252 летальных случая.

Ранее сообщалось, что стремительное распространение коронавируса по всему миру привело к тому, что за пределами Китая, где в середине декабря прошлого года произошла вспышка этого заболевания, зараженных COVID-19 стало больше, чем в КНР. Во всем мире, кроме Китая, коронавирусом заразились 81 069 человек.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что новым центром пандемии коронавируса COVID-19 вместо Китая стала Европа.

Хуже всего дела, помимо Италии, обстоят в Иране, Южной Корее, Испании, Франции и США.

За прошедшие сутки число случаев заражения COVID-19 в России выросло на четыре. В итоге коронавирусом в стране заразились уже 63 человека.