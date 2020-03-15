найти ×
   
  • USD
    73.19
  • EUR
    81.86
СохранитьСохранено0
×

208768

В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек

Small f1a6d446e0
© Вера Щербакова/ТАСС

© Вера Щербакова/ТАСС

За последние сутки жертвами коронавируса в Италии стали 368 человек.

Как заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, динамика летальных исходов почти сравнялась с числом выздоровлений.

«Мы зафиксировали 369 выздоровлений, их стало 2335», — цитирует его РИА Новости.

Он также уточнил, что накануне умерли 175 человек, а общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 1809 человек.

Всего же зараженных, включая выздоровевших, насчитывается 24,7 тысячи человек. За сутки их число увеличилось на 3,6 тысячи.

В одной Ломбардии за сутки зарегистрировано около 1000 заражений и почти 252 летальных случая.

Ранее сообщалось, что стремительное распространение коронавируса по всему миру привело к тому, что за пределами Китая, где в середине декабря прошлого года произошла вспышка этого заболевания, зараженных COVID-19 стало больше, чем в КНР. Во всем мире, кроме Китая, коронавирусом заразились 81 069 человек.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что новым центром пандемии коронавируса COVID-19 вместо Китая стала Европа.

Хуже всего дела, помимо Италии, обстоят в Иране, Южной Корее, Испании, Франции и США.

За прошедшие сутки число случаев заражения COVID-19 в России выросло на четыре. В итоге коронавирусом в стране заразились уже 63 человека.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
16642335читать позжечитаю позже
Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве
22126002читать позжечитаю позже

главное


Животные
Остаться в живых: как безопасно помыть кошку

Без жертв и кровопролития.

9234669читать позжечитаю позже

Общество
Будут ли в России страховать от коронавируса04 марта

Большинство страховых компаний не планирует разрабатывать отдельный продукт по COVID-2019.

-3026904читать позжечитаю позже