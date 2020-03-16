найти ×
   
  • USD +0.94
    74.13
  • EUR +0.89
    82.75
СохранитьСохранено0
×

004684

Всем приезжающим в Грецию предстоит пройти 14-дневный карантин

Small f1a6d446e0
© AP Photo/Giannis Papanikos/ТАСС

© AP Photo/Giannis Papanikos/ТАСС

В Греции введен 14-дневный карантин для всех приезжающих в эту страну.

Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства Аристотелиа Пелони.

Выступая на брифинге, который транслировался через YouTube, она заявила, что все граждане Греции, вернувшиеся в страну из загранпоездок, обязаны в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции. На вопрос, касается ли эта мера граждан третьих стран, Пелони ответила утвердительно. «Это касается всех, кто приезжает», — цитирует ее ТАСС.

В то же время она не пояснила, где должны проходить карантин иностранцы, прибывающие в Грецию, а также с какого момента действует эта мера и касается ли она тех, кто уже приехал в страну.

При этом Пелони информировала о том, что с 18 марта будут закрыть все промтоварные магазины в дополнение к крупным торговым центрам, которые уже закрыты. Продолжат работать супермаркеты, аптеки и автозаправки.

Согласно последним данным Минздрава Греции, в этой стране заразился коронавирусом 331 человек, четверо умерли.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повода для введения в России режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом COVID-19 пока нет.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о временном закрытии границы между Россией и Белоруссией из-за пандемии коронавируса.

С 16 марта временно прекращается передвижение граждан между Грузией и Россией.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Будут ли в России страховать от коронавируса
-3026933читать позжечитаю позже
Здоровье
Когда появится вакцина против COVID-2019
0015832читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Наука и техника
Названо животное, от которого новый коронавирус мог передаться человеку

Они продавались на оптовом рынке в китайском городе Ухань.

3250170читать позжечитаю позже

Экология
Общество
Компания из США поделилась опытом «компостирования» трупов17 февраля

Услуги «экологически чистого» захоронения покойников начнут оказывать через год.

109580читать позжечитаю позже