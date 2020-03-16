Всем приезжающим в Грецию предстоит пройти 14-дневный карантин

В Греции введен 14-дневный карантин для всех приезжающих в эту страну.

Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства Аристотелиа Пелони.

Выступая на брифинге, который транслировался через YouTube, она заявила, что все граждане Греции, вернувшиеся в страну из загранпоездок, обязаны в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции. На вопрос, касается ли эта мера граждан третьих стран, Пелони ответила утвердительно. «Это касается всех, кто приезжает», — цитирует ее ТАСС.

В то же время она не пояснила, где должны проходить карантин иностранцы, прибывающие в Грецию, а также с какого момента действует эта мера и касается ли она тех, кто уже приехал в страну.

При этом Пелони информировала о том, что с 18 марта будут закрыть все промтоварные магазины в дополнение к крупным торговым центрам, которые уже закрыты. Продолжат работать супермаркеты, аптеки и автозаправки.

Согласно последним данным Минздрава Греции, в этой стране заразился коронавирусом 331 человек, четверо умерли.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повода для введения в России режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом COVID-19 пока нет.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о временном закрытии границы между Россией и Белоруссией из-за пандемии коронавируса.

С 16 марта временно прекращается передвижение граждан между Грузией и Россией.