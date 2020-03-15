«Яндекс» объявил о запуске онлайн-карты распространения коронавируса

«Яндекс» анонсировал запуск онлайн-карты, на которой отображается динамика распространения коронавируса по всему миру.

В основу этих данных положена информация Роспотребнадзора.

На карте фиксируются сведения о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти. При этом статистика по России вынесена в отдельный столбец, говорится в сообщении компании.

Ранее «Ридус» писал о том, что стремительное распространение коронавируса по всему миру привело к тому, что за пределами Китая, где в середине декабря прошлого года произошла вспышка этого заболевания, зараженных COVID-19 стало больше, чем в КНР. Во всем мире, кроме Китая, коронавирусом заразились 81 069 человек.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что новым центром пандемии коронавируса COVID-19 вместо Китая стала Европа.

Хуже всего дела, помимо Италии, обстоят в Иране, Южной Корее, Испании, Франции и США.

За прошедшие сутки число случаев заражения COVID-19 в России выросло на четыре. В итоге коронавирусом в стране заразились уже 63 человека.