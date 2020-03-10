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Паника опустошила полки магазинов в Мадриде

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© Facebook

© Facebook

Жители Мадрида поддались панике и начали сметать товары с прилавков супермаркетов на фоне обострения ситуации с коронавирусом в испанской столице. Об этом говорят пользователи социальных сетей и их фотографии.

При этом авторы сообщений не сомневаются, что полки магазинов на следующий день снова наполнят, но ожидают, что паника быстро не закончится. «Страх порождает нелогичное поведение», — подчеркивают местные жители.

Правда, на улицах Мадрида паника не ощущается. Горожане сидят в барах и похоже, что «народ затаривается на всякий случай».

«У нас тут гребут все кроме алкоголя», — пишут в Facebook. Другие отвечают, что и пиво уже разобрали, прилагая в качестве подтверждения фотографию.

По словам очевидцев, часть покупателей в популярном супермаркете Mercadona «была ошарашена, а другая половина опустошала».

Некоторые люди написали, что сотрудникам офисов уже приказали работать из дома.

Одному из россиян, оказавшемуся в Мадриде в эти дни посоветовали «брать гречку», но он ответил, что «кроме гороха уже ничего не было».

В начале вспышки COVID-2019 подобное происходило в магазинах Италии, о чем ранее писал «Ридус». При этом в Китае, по словам очевидцев, начало эпидемии люди встретили гораздо спокойнее.

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