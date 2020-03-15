В Китае оказалось меньше зараженных коронавирусом, чем в остальном мире

Стремительное распространение коронавируса по всему миру привело к тому, что за пределами Китая, где в середине декабря прошлого года произошла вспышка этого заболевания, зараженных COVID-19 стало больше, чем в КНР.

По данным Financial Times, во всем мире, кроме Китая, коронавирусом заразились 81 069 человек.

В то же время в КНР зафиксировано 80 995 случаев инфицирования, пишет издание.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что новым центром пандемии коронавируса COVID-19 вместо Китая стала Европа.

Хуже всего дела, помимо Италии, обстоят в Иране, Южной Корее, Испании, Франции и США.



За прошедшие сутки число случаев заражения COVID-19 в России выросло на четыре. В итоге коронавирусом в стране заразились уже 63 человека.



Ни одного случая заражения COVID-19 не зарегистрировано лишь на одном материке в мире — Антарктиде.

