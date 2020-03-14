В мире остался единственный материк, где нет коронавируса

Ни одного случая заражения COVID-19 не зарегистрировано лишь на одном материке в мире — Антарктиде.

Об этом свидетельствует интерактивная карта проекта университета Джонса Хопкинса, занимающегося мониторингом ситуации с коронавирусом.

Согласно полученным данным, в Антарктиде никто не болеет COVID-19. При этом не следует забывать, что на континенте проживает несколько тысяч человек. Все они работают на полярных станциях, отмечает РЕН ТВ.

По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусом уже заразились более 140 тысяч человек, более 5 тысяч умерли.

В России выявлено 59 случаев заболевания. Восемь человек выздоровели.

