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Евро-2020 собираются перенести на декабрь

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В связи с пандемией коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен рассмотреть возможность переноса чемпионата Европы 2020 года с лета на декабрь, сообщает The Telegraph.

В четверг, 12 марта, УЕФА информировал о том, что на 17 марта запланирована видеоконференция, на которой будут затронуты вопросы проведения в создавшихся условиях всех европейских футбольных соревнований, включая чемпионат Европы.

Как пишет издание со ссылкой на источник, перенос Евро-2020 на декабрь позволит завершить в Европе все национальные чемпионаты, приостановленные на данный момент из-за коронавируса.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе в Петербурге, где запланированы три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, какие спортивные мероприятия уже были отменены из-за коронавируса. В частности, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об остановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе. Кроме того, отменены чемпионат мира по фигурному катанию и чемпионат мира по хоккею среди женщин.

Также сообщалось, что из-за коронавируса могут перенести на ноябрь чемпионат России по биатлону.

На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 многие страны предпринимают экстренные меры, вплоть до закрытия границ. Россия с 15 марта закрывает для иностранцев сухопутную границу с Норвегией и Польшей, а с 16-го — резко сокращает число авиарейсов в страны ЕС, Норвегию и Швейцарию.

К настоящему времени в России выявлено 59 случаев заболевания. Восемь человек выздоровели.

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