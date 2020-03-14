Чемпионат России по биатлону могут перенести на ноябрь из-за коронавируса

В настоящее время рассматривается вопрос о переносе чемпионата России по биатлону на ноябрь в связи с распространением коронавируса.

Эти соревнования должны были состояться с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

Как сообщил ТАСС председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин, чемпионат будет перенесен с вероятностью 99%.

«Рассматривается вариант его проведения в ноябре, что позволит провести отбор в сборную России на следующий сезон», — сказал собеседник агентства.

Ранее «Ридус» писал о том, какие спортивные мероприятия уже были отменены из-за коронавируса. В частности, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об остановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе. Кроме того, отменены чемпионат мира по фигурному катанию и чемпионат мира по хоккею среди женщин.

На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 многие страны предпринимают экстренные меры, вплоть до закрытия границ. Россия с 15 марта закрывает для иностранцев сухопутную границу с Норвегией и Польшей, а с 16-го — резко сокращает число авиарейсов в страны ЕС, Норвегию и Швейцарию.

К настоящему времени в России выявлено 47 случаев заболевания. Восемь человек выздоровели.