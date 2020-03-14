Финский хоккейный клуб «Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» снялся со второго раунда плей-офф КХЛ из-за ситуации с коронавирусом.

Как отмечается в сообщении клуба, опубликованном на его официальном сайте, такое решение принято во исполнение инструкций правительства Финляндии относительно мер по борьбе с COVID-19.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Йокерит» взял верх над ярославским «Локомотивом», победив в серии матчей со счетом 4−2. В ¼ финала Кубка Гагарина финскому клубу предстояло соперничество с петербургским СКА.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса могут перенести на ноябрь чемпионат России по биатлону.

«Ридус» также рассказывал о том, какие спортивные мероприятия уже были отменены из-за коронавируса. В частности, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об остановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе. Кроме того, отменены чемпионат мира по фигурному катанию и чемпионат мира по хоккею среди женщин.

На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 многие страны предпринимают экстренные меры, вплоть до закрытия границ. Россия с 15 марта закрывает для иностранцев сухопутную границу с Норвегией и Польшей, а с 16-го — резко сокращает число авиарейсов в страны ЕС, Норвегию и Швейцарию.

К настоящему времени в России выявлено 59 случаев заболевания. Восемь человек выздоровели.