найти ×
   
  • USD -0.84
    73.19
  • EUR -1.80
    81.86
СохранитьСохранено0
×

107035

Финский хоккейный клуб «Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Small f1a6d446e0
© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Финский хоккейный клуб «Йокерит» снялся со второго раунда плей-офф КХЛ из-за ситуации с коронавирусом.

Как отмечается в сообщении клуба, опубликованном на его официальном сайте, такое решение принято во исполнение инструкций правительства Финляндии относительно мер по борьбе с COVID-19.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Йокерит» взял верх над ярославским «Локомотивом», победив в серии матчей со счетом 4−2. В ¼ финала Кубка Гагарина финскому клубу предстояло соперничество с петербургским СКА.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса могут перенести на ноябрь чемпионат России по биатлону.

«Ридус» также рассказывал о том, какие спортивные мероприятия уже были отменены из-за коронавируса. В частности, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об остановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе. Кроме того, отменены чемпионат мира по фигурному катанию и чемпионат мира по хоккею среди женщин.

На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 многие страны предпринимают экстренные меры, вплоть до закрытия границ. Россия с 15 марта закрывает для иностранцев сухопутную границу с Норвегией и Польшей, а с 16-го — резко сокращает число авиарейсов в страны ЕС, Норвегию и Швейцарию.

К настоящему времени в России выявлено 59 случаев заболевания. Восемь человек выздоровели.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Петербургские ученые разработали аппарат по удалению раковых клеток
6030075читать позжечитаю позже
Космос
Ученые обнаружили самый большой взрыв в истории Вселенной
518650читать позжечитаю позже

главное


Животные
Остаться в живых: как безопасно помыть кошку

Без жертв и кровопролития.

9234415читать позжечитаю позже

Еда
Здоровье
5 причин выбрать темный шоколад вместо молочного04 марта

Действительно темный и горький — 70—90% какао.

6113355читать позжечитаю позже