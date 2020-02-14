Поток туристов в Таиланд сократился почти наполовину из-за коронавируса

Число иностранных туристов в Таиланде уменьшилось в начале февраля на 43,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает The Phuket News.

По данным газеты, за период 1 по 9 февраля Таиланд посетили 730,2 тысячи гостей из других стран.

При этом, как отмечает издание, число китайских туристов из-за эпидемии коронавируса сократилось на 86,6%, а по итогам месяца может упасть на 90%.

По прогнозам экспертов, страна не досчитается 8 млрд долларов, которые она могла получить от туризма.

Согласно последним данным, в Китае пневмонией нового заболели 55 431 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 8 030 человек, количество жертв достигло 1 489, а выздоровело 7 003.

Накануне советник ВОЗ, инфекционист из США Айра Лонджини выступил с прогнозом, который допускает возможность заражения коронавирусом двух третей населения земли. Выводы коллеги поддержали ученые из Гонконга и Великобритании. Тем временем в Китае медики, возможно, нашли действенный способ лечения болезни COVID-19. Он заключается в переливании больному крови уже выздоровевшего человека.

