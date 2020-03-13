Россия ограничит с 16 марта авиасообщение с европейскими странами

С 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза.

Эта мера принята в связи с распространением коронавируса, сообщает оперативный штаб.

Исключение составят регулярные рейсы из Москвы в столицы и обратно, осуществляемые через терминал F аэропорта Шереметьево. Что касается чартерных рейсов из стран ЕС в Россию, на них могут находиться только граждане РФ.

Также будет ограничено авиасообщение с Норвегией и Швейцарией, кроме рейсов из Москвы в Осло и Женеву, приводит сообщение ТАСС.

Ранее Минздрав сообщил, что восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, уже выписаны из российских больниц. Среди них — два гражданина КНР, пять граждан РФ и один итальянец.

Тем временем оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции информировал о том, что число случаев заболевания COVID-19 в России увеличилось за сутки с 34 до 45.

Всего в мире к утру 13 марта число зараженных достигло 131 846 человек, а смертей — 4948. Хуже всего дела обстоят в Италии, Иране, Южной Корее, Испании, Франции и США.