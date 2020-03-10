Италия отменила футбол из-за коронавируса

Все спортивные мероприятия в Италии, включая футбольные матчи серии А, отменены до 3 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом заявил вечером 9 марта на экстренной пресс-конференции премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«Времени больше нет, цифры говорят нам о значительном росте числа заражений, интенсивной терапии и смертности. Наши привычки должны измениться. Мы должны пожертвовать чем-то на благо всей Италии. Вот почему мы примем еще более жесткие меры», — сказал Конте.

Ранее запрет на проведение спортивных состязаний касался только так называемой «красной зоны» на севере страны, где болезнь COVID-2019 получила широкое распространение. Теперь речь идет обо всей стране.

«Я подпишу новый указ, который можно обобщить фразой «Я остаюсь дома «. Больше нет «красных зон», есть только Италия, которая защищена», — подчеркнул премьер.

По его словам, всем жителям страны следует избегать поездок, если речь не идет о случаях большой важности, связанных с работой, здоровьем или другими причинами. Запрещаются все крупные массовые мероприятия.

«Мы предусмотрели более строгие меры для спортивных мероприятий. Серия, А и все спортивные турниры в целом приостановлены. Все поклонники должны принять это. Нет никаких оснований для продолжения этих соревнований», — резюмировал Конте.

На отмене футбольных матчей во время кризисной ситуации с коронавирусом ранее настаивала Итальянская федерация футбола и Ассоциация игроков. Представители организаций отмечали, что нет никакой возможности гарантировать безопасность игроков и персонала. Прежде всего, проблема заключается в том, что они могут заразить друзей или членов семьи, наиболее уязвимых в силу возраста или ранее перенесенных заболеваний.

За последние сутки в Италии произошло еще 97 смертей от COVID-2019. Общее число погибших достигло 463 человек. Еще 733 находятся в реанимации.