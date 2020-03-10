Зоозащитники нашли более ста трупов кошек и собак в Якутии

В Якутске зоозащитники обнаружили на территории пункта передержки животных контейнер с трупами собак и кошек. Всего было найдено более ста мертвых животных.

В департаменте ветеринарии Якутии рассказали, что всего в пункте передержки находится два контейнера с трупами собак и кошек. В первом контейнере — животные, которых усыпили с целью предотвращения распространения бешенства, а во втором — собаки и кошки, погибшие в результате наезда автомобилей или умершие от болезней, передает РИА Новости.

Напомним, что среди готовящихся поправок к российской Конституции есть также норма об охране животного мира и ответственном отношении к животным. С инициативой внесения этой поправки в Основной Закон выступил паралимпийский спортсмен Сергей Бурлаков.