«Зеленая альтернатива» поддержала конституционную поправку о животных

Партия «Зелёная альтернатива» поддержала предложенную паралимпийским спортсменом Сергеем Бурлаковым поправку к Конституции об охране животного мира и ответственном отношении к животным.

«Мы не можем остаться в стороне и считаем своей обязанностью отстаивать права животных на равне с правам человека на жизнь и развитие в благоприятной экологической среде», — указано в сообщении «Зеленой альтернативы».

Кроме того, партия предложила ряд собственных поправок к Основному закону. В частности, активисты «Зеленой альтернативы» хотят закрепить в Конституции право животных на жизнь и на достойное существование в благоприятной естественной или домашней среде обитания, а также право зверей на защиту со стороны государства

Живодёров, браконьеров и всех тех, для кого нечеловеческая жизнь ничего не стоит, необходимо наказывать максимально строго. Жизнь кошки не менее ценна чем жизнь ее мучителя. Отдельно необходимо уделить внимание той категории животных, которых разводят с целью дальнейшей продажи. Люди, занимающиеся разведением, должны осуществлять данную деятельность в рамках лицензированной профессии, к которой нужно законодательно прописать целый список обязательных и жёстких требований, — утверждают активисты.

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию президент Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.