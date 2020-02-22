найти ×
   
  • USD +0.56
    64.30
  • EUR +0.65
    69.42
СохранитьСохранено0
×

005869

Зачем России нужна конституционная поправка о защите животных

Small f632c44589
© pexels.com

© pexels.com

Ответственный секретарь РОО «Московское общество защиты животных» Ольга Милюгина рассказала корреспонденту «Ридуса», в чем заключается смысл обсуждаемой конституционной поправки об охране животного мира и ответственном отношении к животным. Ранее с инициативой внесения этой поправки в Основной закон выступил паралимпийский спортсмен Сергей Бурлаков.

По словам Милюгиной ситуация с животными в России продолжает оставаться трагической, несмотря на то, что в 2018 году был принят закон об ответственном обращении с животными. Этот закон сформулировал государственную политику в сфере обращения с животными, которая, к сожалению, оказалась неприемлемой.

Дело в том, что животными признаны далеко не все категории зверей, — утверждает зоозащитница. — Животными в нашей стране являются только кошки, собаки, цирковые звери и прочие городские животные. То есть только они, согласно закону, признаны живыми, способными чувствовать, ощущать боль и так далее. Все остальные животные — сельскохозяйственные, подопытные и дикие животные — они являются не живыми существами, а природными ресурсами. Речь не может идти об их защите, а только о правилах их эксплуатации.

Принятие поправки к Конституции об охране животного мира, надеется Ольга Милюгина, сможет все эти негативные тенденции свести на нет.

«Федеральный закон сформулировал государственную политику, а на государственную политику можно повлиять только с помощью Конституции. Поэтому мы призываем всех неравнодушных людей пойти и проголосовать за поправки к Конституции, если в перечень этих поправок будет включена норма о защите животных. Это надо сделать. За тридцать лет Россия ушла вперед в сфере охраны природы и животного мира, и это необходимо зафиксировать в Основном законе страны», — заключила Милюгина.

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию президент Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Нервы или сердце: как отличить паническую атаку от сердечного приступа
9011395читать позжечитаю позже
Здоровье
У страха глаза велики: как поговорить с ребенком о коронавирусе
105311читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

1303113226читать позжечитаю позже

Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве13 февраля

Скандальная пассажирка такси стала героиней множества мемов в соцсетях.

13123568читать позжечитаю позже