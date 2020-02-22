Зачем России нужна конституционная поправка о защите животных

Ответственный секретарь РОО «Московское общество защиты животных» Ольга Милюгина рассказала корреспонденту «Ридуса», в чем заключается смысл обсуждаемой конституционной поправки об охране животного мира и ответственном отношении к животным. Ранее с инициативой внесения этой поправки в Основной закон выступил паралимпийский спортсмен Сергей Бурлаков.

По словам Милюгиной ситуация с животными в России продолжает оставаться трагической, несмотря на то, что в 2018 году был принят закон об ответственном обращении с животными. Этот закон сформулировал государственную политику в сфере обращения с животными, которая, к сожалению, оказалась неприемлемой.

Дело в том, что животными признаны далеко не все категории зверей, — утверждает зоозащитница. — Животными в нашей стране являются только кошки, собаки, цирковые звери и прочие городские животные. То есть только они, согласно закону, признаны живыми, способными чувствовать, ощущать боль и так далее. Все остальные животные — сельскохозяйственные, подопытные и дикие животные — они являются не живыми существами, а природными ресурсами. Речь не может идти об их защите, а только о правилах их эксплуатации.

Принятие поправки к Конституции об охране животного мира, надеется Ольга Милюгина, сможет все эти негативные тенденции свести на нет.

«Федеральный закон сформулировал государственную политику, а на государственную политику можно повлиять только с помощью Конституции. Поэтому мы призываем всех неравнодушных людей пойти и проголосовать за поправки к Конституции, если в перечень этих поправок будет включена норма о защите животных. Это надо сделать. За тридцать лет Россия ушла вперед в сфере охраны природы и животного мира, и это необходимо зафиксировать в Основном законе страны», — заключила Милюгина.

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию президент Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.