Коронавирус досрочно завершил горнолыжный сезон в Италии

Итальянские горнолыжные курорты начали закрываться в связи с распространением в стране коронавируса. Россиянам, находящимся на отдыхе в Италии, рекомендуется перенести даты вылетов на родину на более ранние сроки из-за беспрецедентного решения местных властей.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с 10 марта закроют подъемники на курорте Dolomiti Superski. «Мы очень сожалеем, что вынуждены были принять это абсолютно исключительное решение. Но мы считаем, что этот шаг имеет принципиальное значение для того, чтобы остановить на наших территориях с очень высокой плотностью туристов быстрое распространение коронавируса», — цитирует сайт АТОР заявление администрации курорта.

Схожие меры планируются в регионе Фриули-Венеция-Джулия на северо-востоке Италии у границ с Австрией и Словенией. Там подъемники прекратят работу 11 марта.

Решения администрации курортов приняты в координации с политическими властями Италии «из-за потенциального риска для туристов, персонала и местного населения во всех горнолыжных районах, обслуживаемых подъемниками».

По данным итальянских СМИ, из-за остановки работы горнолыжной инфраструктуры местные отели также прекратят принимать туристов. Эксперты считают, что сейчас на курортах в горах Италии могут находиться несколько тысяч россиян. Многие из них, вероятно, решат вернуться домой раньше и изменить даты вылетов.

В АТОР напомнили, что сейчас полеты между Россией и Италией продолжают выполняться, все аэропорты открыты. Организованные туристы могут обсудить варианты вылета с принимающей компанией. Самостоятельным путешественникам следует уточнить актуальную информацию о статусе рейса у авиаперевозчика. Если тур был забронирован на даты после 10 марта, нужно обратиться к туроператору и перенести сроки поездки на следующий сезон или на другие направления.

В Италии за сутки общее число заразившихся COVID-2019 выросло почти на две тысячи, а количество жертв — на 96 человек.

Тем временем в Ирландии из-за коронавируса отменили традиционный парад на День святого Патрика.